وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي

باكو، 1 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 28 فبراير ب نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الذي يزور البلد للمشاركة في اجتماع القمة لمجموعة الاتصال بمحاربة كوفيد 19 لدى منظمة حركة عدم الانحياز المقرر عقده في باكو.

قالت الخارجية في بيان إن اللقاء ارتكز على وجود عدد كبير من الميزات المشتركة التاريخية والدينية بين البلدين مع الإشارة إلى إعارة أذربيجان أهمية خاصة لتنمية هذه العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

ونوه إلى تطور العلاقات بين البلدين تطورا إيجابيا خلال مدة الـ30 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مع التعبير عن الارتياح من المستوى العالي للحوار السياسي بين البلدين اليوم. وجرى الحديث في هذا السياق حول الاتصالات ذات المستويات العالية والرفيعة بما فيه أهمية الزيارات المتبادلة فيما أشير إلى تمهيد مثل هذه الاتصالات أرضية لدخول العلاقات مرحلة جديدة نوعيا.

واكد الوزير بايراموف خلال المحادثة على وجود التعاون المفيد بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية بجانب تمتع الطرفين بالشراكة الثنائية المثمرة مشددا على ضرورة مواصلة التبادل بالدعم ضمن المنظمات الدولية وأشاد في هذا السياق بدعم السعودية سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها ولا سيما ضمن الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي.

وتناول الوزير إمكانات التعاون الموجودة في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة والطاقة البديلة كاتجاهات أولوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا على تنفيذ المشاريع المشتركة الناجحة في المجالات المذكورة مع الإشارة إلى وجود آفاق أمام توسيع هذه الأعمال.

كما قدمت في اللقاء إلى الجانب المقابل معلومات حول الخطوات التي تتخذها أذربيجان نحو عملية السلام مع أرمينيا ومبادراتها وكذلك أعمال إعادة البناء والإعمار على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني والمشاريع الضخمة المنفذة.

وتحدث الوزير بايراموف عن رئاسة البلد الناجحة على حركة عدم الانحياز مشددا على أهمية اجتماع القمة لمجموعة الاتصال بمكافحة كوفيد 19.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي والإقليمي.