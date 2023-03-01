زلزال بقوة 4.4 درجات في تركيا

باكو، 1 مارس، (اذرتاج) ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات ولاية كهرمان مرعش التركية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الهزات الأرضية وقعت عند الساعة 05:23.

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