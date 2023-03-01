وزيرا خارجية روسيا وتركيا يجتمعان في دلهي
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:١٦]
باكو، 1 مارس، (أذرتاج)
اجتمع وزيرا خارجية روسيا وتركيا سرغي لافروف ومولود تشاووش أوغلو في مدينة دلهي الهندية.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات كتبتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.
يذكر ان وزير الخارجية الروسي كان في زيارة أذربيجان في الفترة ما بين 27-28 فبراير. والآن غادر باكو الى دلهي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية البلدان (مجموعة العشرين).
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