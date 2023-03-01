المدير العام للهجرة الدولية: مستعدون لدعم برنامج العودة الكبرى

باكو، 1 مارس، أذرتاج

قال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتورينو في لقاء مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إن منظمة الهجرة الدولية انطلاقا من خبرتها مستعدة لتقديم دعم لبرنامج الدولة الأول للعودة الكبرى إلى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأشار فيتورينو إلى أن المنظمة، التي يرأسها، تملك خبرة كبيرة جدا في عودة اللاجئين في مختلف بلدان العالم، مفيدا انها مستعدة لمشاطرتها مع أذربيجان.

أكد الضيف على ضرورة تأسيس مركز تعليم إقليمي لمنظمة الهجرة الدولية في البلد. وأوضح فيتورينو أن هذا المركز يسهم في زيادة الإمكانات وإعداد كوادر محترفين في أذربيجان من جهة وفي بلدان المنطقة من جهة أخرى.