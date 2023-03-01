مسؤول أذربيجاني يلتقي بممثلي السكان الأرمن بمنطقة قراباغ الأذربيجانية

باكو، 1 مارس، أذرتاج

تم تعيين نائب المجلس الوطني رامن محمدوف شخصا مسؤولا عن التواصل مع السكان الأرمن المقيمين بمنطقة قراباغ في جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رامن محمدوف التقى في هذا السياق بممثلين عن السكان الأرمن المقيمين بمنطقة قراباغ في جمهورية أذربيجان في 1 مارس بمدينة خوجالي في مقر قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في أراضي أذربيجان. وشارك في اللقاء مسيم محمدوف هو الآخر رئيس مجموعة المراقبة التي تحقق الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية والتي تتألف من متخصصين عن وزارة البيئة والثروة الطبيعية وجهاز الدولة لشؤون الممتلكات لدى وزارة الاقتصاد وشركة اذر غولد المساهمة المغلقة.

وجرت في اللقاء مناقشات ابتدائية حول إعادة تكامل السكان الأرمن المقيمين بمنطقة قراباغ مع مجتمع جمهورية أذربيجان وفقا لدستور وقوانين جمهورية أذربيجان.

ستستمر الاتصالات بالسكان الأرمن المقيمين في إقليم قراباغ الأذربيجاني.

وسيتم إطلاع المجتمع على تفاصيل إضافية.