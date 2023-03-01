  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مسؤول أذربيجاني يلتقي بممثلي السكان الأرمن بمنطقة قراباغ الأذربيجانية

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:١٥‎]
    مسؤول أذربيجاني يلتقي بممثلي السكان الأرمن بمنطقة قراباغ الأذربيجانية

    باكو، 1 مارس، أذرتاج

    تم تعيين نائب المجلس الوطني رامن محمدوف شخصا مسؤولا عن التواصل مع السكان الأرمن المقيمين بمنطقة قراباغ في جمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رامن محمدوف التقى في هذا السياق بممثلين عن السكان الأرمن المقيمين بمنطقة قراباغ في جمهورية أذربيجان في 1 مارس بمدينة خوجالي في مقر قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا في أراضي أذربيجان. وشارك في اللقاء مسيم محمدوف هو الآخر رئيس مجموعة المراقبة التي تحقق الاستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية والتي تتألف من متخصصين عن وزارة البيئة والثروة الطبيعية وجهاز الدولة لشؤون الممتلكات لدى وزارة الاقتصاد وشركة اذر غولد المساهمة المغلقة.

    وجرت في اللقاء مناقشات ابتدائية حول إعادة تكامل السكان الأرمن المقيمين بمنطقة قراباغ مع مجتمع جمهورية أذربيجان وفقا لدستور وقوانين جمهورية أذربيجان.

    ستستمر الاتصالات بالسكان الأرمن المقيمين في إقليم قراباغ الأذربيجاني.

    وسيتم إطلاع المجتمع على تفاصيل إضافية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٦]
    وزير الخارجية: يجب معاقبة المهاجم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران معاقبة مماثلة
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٥‎]
    رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٢]
    رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الى أذربيجان
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠٨]
    بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وإثيوبيا في المجالات الشتى