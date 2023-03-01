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    الرئيس إلهام علييف: هناك علاقات وثيقة جدا بين أذربيجان والمنظمة الدولية للهجرة

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:١٠]
    الرئيس إلهام علييف: هناك علاقات وثيقة جدا بين أذربيجان والمنظمة الدولية للهجرة

    باكو، 1 مارس، (أذرتاج)

    هناك علاقات وثيقة جدا بين اذربيجان والمنظمة الدولية للهجرة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.

    اعرب رئيس الدولة عن امتنانه لأنطونيو فيتورينو لمشاركته في قمة حركة عدم الانحياز في باكو وقال إن أذربيجان اتخذت عددا من المبادرات في اتجاه المزيد من إضفاء الطابع المؤسسي في هذه الحركة خلال رئاستها حركة عدم الانحياز.

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