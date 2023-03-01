عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والسعودية

باكو، 1 مارس، (أذرتاج)

عُقدت في 28 فبراير بباكو جولة تالية من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان المشاورات السياسية ترأسها نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارض رضايف ونائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي.

نوقشت في المشاورات الوضع الحالي والآفاق للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والطاقة والعلاقات البرلمانية وقضايا التعاون في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

تم إبلاغ المملكة العربية السعودية بالوضع ما بعد الصراع في المنطقة، بما في ذلك أعمال الترميم والبناء وإعادة دمج السكان القاطنين في قره باغ مع المجتمع الاذربيجاني..

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.