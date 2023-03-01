جيلكا تسفيانوفيتس: ثمة إمكانيات كبيرة للتعاون بين البوسنة والهرسك وأذربيجان

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

ثمة إمكانيات كبيرة للتعاون بين البوسنة والهرسك وأذربيجان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة وغيرها.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها رئيسة الهيأة الرئاسية للبوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفيتس في لقائها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

أعربت السيدة جيلكا تسفيانوفيتس عن امتنانها لزيارة أذربيجان، مشيدة بالمستوى العالي للعلاقات ومعربة عن شكرها على دعم أذربيجان لبلادها في فترة جائحة كوفيد 19 وإزالة عواقب الفيضانات في البوسنة والهرسك.

دعت رئيسة الهيأة الرئاسية للبوسنة والهرسك رئيسَ أذربيجان للقيام بزيارة رسمية الى بلادها.