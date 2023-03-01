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    سياسة


    الرئيس العراقي يصل في زيارة الى أذربيجان

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٧]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد في زيارة الى جمهورية أذربيجان في 1 مارس.

    أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين، تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضاييف وكبار المسئولين الآخرين.

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