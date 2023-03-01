جيهون بايراموف يلتقي الممثل الخاص للحكومة الصينية في شئون أوروآسيا

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اثناء مع لي خوي الممثل الخاص للحكومة الصينية في شئون اوروآسيا، الذي يزور أذربيجان حاليا للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين أعربا في اللقاء عن التنمية المتزايدة للعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والنقل بين أذربيجان والصين، مؤكدين على أهمية تطوير التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الطرفان الى ضرورة انشاء علاقات تعاون بين أقاليم ومدن كلا البلدين وتطويرها وتنظيم زيارات متبادلة.

واشيد خلال اللقاء بنشاط لجنة التعاون التجاري الاقتصادي الحكومي المشترك بين أذربيجان والصين.

لفت جيهون بايراموف الى وجود إمكانيات التعاون الواسع بين البلدين في النقل والترانزيت واللوجيستية، الى أهمية تطوير التعاون في مجال استثمارات على منطقة آلات الاقتصادية الحرة.

ناقش الطرفان اجندة التعاون المقبل في المجالات الشتى بين البلدين، مشددين على أهمية مواصلة التعاون الثنائي والمتعدد الجوانب.

أحاط الوزير الاذربيجاني الجانب الصيني علما بنتائج احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل أرمينيا، الذي دام 30 سنة فضلا عن الوضع الناشئ بعد النزاع والخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال بناء السلام، اعمال إعادة البناء والإعمار المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال، كذلك تهديدات الألغام الارمينية.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر في المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.