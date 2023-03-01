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    الوزير: ثمة إمكانيات واسعة للتعاون بين أذربيجان والصين في مجالات النقل والترانزيت واللوجستية

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٢١]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    ثمة إمكانيات واسعة للتعاون بين أذربيجان والصين في مجالات النقل والترانزيت واللوجستية.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اثناء لقائه مع لي خوي الممثل الخاص للحكومة الصينية في شئون اوروآسيا، الذي يزور أذربيجان حاليا للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19.

    تحدث الوزير أيضا عن منطقة آلات الاقتصادية الحرة واهمية الاستثمارات في التعاون في هذا السياق.

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    الوزير: ثمة إمكانيات واسعة للتعاون بين أذربيجان والصين في مجالات النقل والترانزيت واللوجستية الوزير: ثمة إمكانيات واسعة للتعاون بين أذربيجان والصين في مجالات النقل والترانزيت واللوجستية