أذربيجان: 40 حالة إصابة بكورونا في 1 مارس

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

سجلت 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و29 حالة تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 1 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و588 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و310 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و119 مريض منهم ويستمر علاج 159 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2049 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و526 ألف و899 فحص طبي.