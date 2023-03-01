أذربيجان: تطعيم 230 جرعة من لقاح كورونا في 1 مارس

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 230 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 79 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و69 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 69 شخصا الجرعة الثالثة و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و949 الف و197 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و248 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و46 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و273 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و630 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.