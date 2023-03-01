الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي فوجيج

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية صربيا آلكساندر فوجيج في 1 مارس.

أعرب فوجيج عن اعتذاره عن عدم مشاركته في قمة باكو لمجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، بسبب الحوار المنعقد في بروكسل بين صربيا وكوسوفو. وأضاف ان وزير الخارجية سيمثل صربيا في الحدث بباكو. واحاط الرئيس الصربي رئيسَ أذربيجان علما بسير هذا الحوار.

لفت فوجيج الى ان صربيا تبدي أهمية كبيرة للاحترام والتفاهم المتبادلين مع أذربيجان الصديقة، والتطوير الشامل للعلاقات المبنية على الدعم.

أكد الرئيس الأذربيجاني انه يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا معربا عن ثقته ان تكون هذه السنة ناجحة للعلاقات الثنائية.

كما جرى خلال الحديث تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بالطاقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.