  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي فوجيج

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
    الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصربي فوجيج

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية صربيا آلكساندر فوجيج في 1 مارس.

    أعرب فوجيج عن اعتذاره عن عدم مشاركته في قمة باكو لمجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، بسبب الحوار المنعقد في بروكسل بين صربيا وكوسوفو. وأضاف ان وزير الخارجية سيمثل صربيا في الحدث بباكو. واحاط الرئيس الصربي رئيسَ أذربيجان علما بسير هذا الحوار.

    لفت فوجيج الى ان صربيا تبدي أهمية كبيرة للاحترام والتفاهم المتبادلين مع أذربيجان الصديقة، والتطوير الشامل للعلاقات المبنية على الدعم.

    أكد الرئيس الأذربيجاني انه يشيد بالشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا معربا عن ثقته ان تكون هذه السنة ناجحة للعلاقات الثنائية.

    كما جرى خلال الحديث تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بالطاقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٤٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (يتم تحديثه)
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك