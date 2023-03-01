رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الى أذربيجان

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي لى جمهورية أذربيجان في زيارة للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز.

أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين، تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف وكبار المسئولين الآخرين.