بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وإثيوبيا في المجالات الشتى

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 1 مارس مع نائب رئيس الوزراء الاثيوبي وزير الخارجية ديميكي ميكونين، الذي يزور أذربيجان حاليا للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واكدا على أهمية الزيارات المتبادلة وعقد مشاورات سياسية على مستوى وزارتي الخارجية.

شدد الطرفان على أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، وضرورة الدعم المتبادل لوحدة الأراضي والسيادة في هذه المنظمات.

قدم الوزير بايراموف معلومات عن فترة احتلال الأراضي الأذربيجانية من قبل أرمينيا وكذلك الاعمال المقامة من قبل أذربيجان في فترة ما بعد النزاع.

اجري تبادل الآراء حول المسائل الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.