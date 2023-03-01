نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يلتقي نائب الرئيس التانزاني بباكو

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

التقى نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطافايف مع نائب الرئيس التانزاني فيليب اسيدور مبانقو في 1 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء انه تم التأكيد في اللقاء على أهمية قمة مجموعة الاتصال المعنية بمكافحة كوفيد 19، التابعة لحركة عدم الانحياز بباكو.

نوقشت في اللقاء مسائل تطوير التعاون بين أذربيجان وتانزانيا في المجالات الشتى.