الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (يتم تحديثه)

باكو، 1 مارس (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بباكو في 1 مارس.

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