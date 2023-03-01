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    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلتقي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد (يتم تحديثه)

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٤٥‎]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بباكو في 1 مارس.

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