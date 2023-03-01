المدعي العام: لدينا أسئلة كثيرة إلى إيران

باكو، 1 مارس، أذرتاج

قال المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف إن لدينا أسئلة كثيرة إلى إيران بشأن تحقيق حادث الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران.

وأوضح المدعي العام كامران علييف أن الجانب الاذربيجاني يعتبر ان ثمة نقاطا غامضة بشأن الحادث، قائلا إن تنفيذ هذا الشخص هجوما مسلحا على مقر سلكنا الدبلوماسي خلال مدة نصف ساعة ونيف وعدم الرد على ذلك من قبل قوات الأمن وكيفية حصوله على البندقية الآلية هي من الأمور الغامضة. وكان عنده سلاحان ناريان وتداولت الصحافة الإيرانية اخبارا تقول ان الشخص المذكور أدخِل في مستشفى للأمراض النفسية وتطورات التحقيق تدل على أن الحادث كان مدبرا. ويجب معاقبة متورطين ومدبرين ومنفذين للجريمة قضائيا. ونعدّ حاليا مع هيئة الأمن القومي الاذربيجاني التماسا بشأن الدعم القانوني (الاذربيجاني) إلى إيران. إن اقتض الأمر، سوف يوفد منسوبون من الادعاء العام وهيئة الأمن القومي إلى إيران أيضا.