رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يزور مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

نوقشت مشاركة البنك الإسلامي للتنمية في المشاريع المنفذة في المناطق الصناعية الأذربيجانية وإمكانيات تنفيذ المشاريع المشتركة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية المناطق الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد ان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر والوفد المرافق له كان في زيارة الى مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي. وأطلع رئيس مجلس إدارة الوكالة ألشاد نورويف الضيوف على المناطق الصناعية والمجموعات الزراعية القائمة في أذربيجان والمشروعات الاستثمارية المنفذة هنا وقدمت عروضا حول المناطق الصناعية والحدائق الزراعية.

تعرف الوفد على عملية الإنتاج في مصنعي الأنابيب الفولاذية "Azertechnoline" والكابلات "STP" القائمين في مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي.