رئيس أوزبكستان يصل الى أذربيجان للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

وصل الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف في زيارة الى جمهورية أذربيجان في 1 مارس.

أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين، تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وكبار المسئولين الآخرين.