وزير الخارجية: يجب معاقبة المهاجم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران معاقبة مماثلة

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 1 مارس مع نائب وزير الخارجية الإيراني في شئون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي سفري، الذي يزور أذربيجان حاليا للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء الاعمال المدرجة في جدول اعمال قمة باكو لحركة عدم الانحياز وكذلك المسائل الناتجة عن حادث الهجوم الإرهابي الشنيع على سفارة أذربيجان في ايران.

لفت الوزير الى ضرورة تحديد كل من دبر هذا الهجوم الشنيع ونفذه وتورط فيه ومعاقبتهم المماثلة.

كرر الوزير بايراموف تأكيده على أهمية تنفيذ الالتزامات امام "اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية موضحا ان مهمة الجانب المضيف هي حراسة مباني الممثليات الدبلوماسية وكذلك العاملين فيها من جميع الاعتداءات.

قال الوزير ان الجانب الاذربيجاني قام بدراسة وتحليل تفاصيل الهجوم الإرهابي ويواصل العمل في هذا السياق، مشيرا الى ضرورة إجابة ايران على عدة أسئلة موجودة لدى الجانب الاذربيجاني بشأن الإرهاب.