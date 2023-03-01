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    "الهجرة" الأذربيجانية و"الهجرة" الدولية توقعان مذكرة تعاون حول مركز التدريب الإقليمي بباكو

    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٦]

    باكو، 1 مارس (أذرتاج)

    وقع رئيس جهاز الهجرة الاذربيجاني وصال حسينوف والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو على مذكرة تفاهم للتعاون حول "مركز التدريب الإقليمي للهجرة بباكو. توصف الوثيقة كخطوة مهمة هادفة الى ضمان نشاط المركز على أساس البرنامج التدريبي المستكمل المنفذ دوليا.

    قدم وصال حسينوف معلومات عن الاعمال المقامة في إطار مشروع "دعم انشاء مركز التدريب الإقليمي للهجرة في أذربيجان. قيل ان هدف المشروع انشاء مركز إقليمي متخصص للتدريب والتعليم في مجال الهجرة. يجب الذكر ان المركز قد نظم اكثر من 10 دروس تدريب بمشاركة حوالي 200 ممثل من بلدان آسيا المركزية والشرق الأوسط والشراكة الشرقية. قد تم ترتيب برنامج تعليم إقليمي وتم تدشين موقع رسمي في الانترنت ومكتبة إلكترونية. الى جانب ذلك، أنشئت شبكة إقليمية للخبراء.

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    "الهجرة" الأذربيجانية و"الهجرة" الدولية توقعان مذكرة تعاون حول مركز التدريب الإقليمي بباكو "الهجرة" الأذربيجانية و"الهجرة" الدولية توقعان مذكرة تعاون حول مركز التدريب الإقليمي بباكو "الهجرة" الأذربيجانية و"الهجرة" الدولية توقعان مذكرة تعاون حول مركز التدريب الإقليمي بباكو "الهجرة" الأذربيجانية و"الهجرة" الدولية توقعان مذكرة تعاون حول مركز التدريب الإقليمي بباكو "الهجرة" الأذربيجانية و"الهجرة" الدولية توقعان مذكرة تعاون حول مركز التدريب الإقليمي بباكو