الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥]
باكو، 1 مارس (أذرتاج)
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف في 1 مارس.
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