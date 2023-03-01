شركات مكسيكية تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

في لقاء جمع نائب وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رحمان هومتوف مع رئيس مجموعة الصداقة مع البرلمان الاذربيجاني في غرفة النواب بالبرلمان المكسيكي آلبيرتو فيا فيقاس والوفد المرافق له، نوقشت مسألة مشاركة شركات مكسيكية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية.

قيل ان النسخة الـ74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية ستنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 2 الى 6 أكتوبر.

ستعقد في إطار المؤتمر، الذي سينظم بالشراكة بين اذركوسموس والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، مؤتمرات وأكثر من 190 دورة فنية ومعارض.

أفادت أذرتاج ان المؤتمر سيجمع تحت سقفه ممثلو ورؤساء وكالات الفضاء والقطاع العام والمستثمرين وشركات الفضاء الخاصة، وممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.

سينظم المؤتمر الدولي في موضوع "تحديات عالمية وفرص: لنعطي فرصة للفضاء" وسيكون منصة مفتوحة لتبادل الآراء حول الافكار المستجدة التي تشكل مستقبل الصناعة والحلول المتقدمة والشراكة في مجال الابتكارات الفضائية وسبل التعاون.

ستعرض في ملعب معرض تبلغ مساحته الاجمالية 7800 متر مربع في ارض مركز باكو للمؤتمرات ومركز حيدر علييف، اجنحة لشركات وهيئات الفضاء للبلدان المختلفة.