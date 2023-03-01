رئيس أذربيجان يلتقي عضو المجلس الأعلى الإماراتي

باكو، 1 مارس (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم وذلك في العاصمة باكو بالتزامن مع ترؤس سموه الوفد الإماراتي المشارك في قمة حركة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأذرية باكو.

افادت أذرتاج ان الضيف الاماراتي الرفيع المستوى هنأ رئيس الدولة بمناسبة تنظيم اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في مكافحة كوفيد 19 مشيدا بأهمية هذا الحدث.

ونقل الشيخ سعود بن صقر القاسمي خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

اعرب رئيس أذربيجان عن امتنانه على التحيات فيما حمل الضيف الرفيع المستوى تحياته لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

أبدى الرئيس الأذربيجاني شكره للشيخ سعود بن صقر القاسمي على زيارته هذه ومشاركته في القمة.

من جانبه قال الرئيس ان اذربيجان والامارات العربية المتحدة تربطهما علاقات الصداقة والاخوة مشيدا بالعلاقات القائمة بين قائدي كلا البلدين.

تحدث الرئيس إلهام علييف عن اهمية القمة مشيرا الى ان بلاده اتخذت خطوات جادة في تعزيز الهياكل المؤسسية للمنظمة وزيادة دورها على صعيد العلاقات الدولية.

اجري في اللقاء تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية مع الاشارة الى اهمية المشروع الذي تنفذه شركة "مصدر" الاماراتية في مجال الطاقة المتجددة. قيل ان التعاون السياحي ينمو وأشير الى اهمية زيادة الرحلات السياحية في زيادة التواصل بين الناس.