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    سياسة


    رئيس تركمانستان يصل الى اذربيجان

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٨]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج)

    وصل رئيس تركمانستان سردار بيردمحمدوف في زيارة الى اذربيجان في 2 مارس للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز.

    افادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    وكان في استقباله في ارض المطار النائب الاول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وكبار المسئولين الآخرين.

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