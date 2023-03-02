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    سياسة


    وصول رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الى اذربيجان

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:١٥‎]
    وصول رئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة الى اذربيجان

    باكو، 2 مارس (أذرتاج)

    وصل رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة جابا كوروشي الى اذربيجان للمشاركة في اجتماع قمة حركة عدم الانحياز، المكرس لموضوالإنعاش بعد جائحة كوفيد 19.

    افادت أذرتاج ان وزير الطاقة برويز شاهبازوف ورئيس المندوبية الاذربيجانية لدى منظمة الامم المتحدة ياشار علييف كانا في استقبال الضيف الرفيع المستوى.

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