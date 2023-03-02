انطلاق اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في باكو

بحضور كبار ممثلي حوالي 70 بلدا

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

ينطلق اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.

افادت أذرتاج ان القمة تعقد بحضور قادة حكومات ودول حوالي 70 بلدا، من بينهم رؤساء 5 دول وهي البوسنة والهرسك وتركمانستان واوزبكستان والعراق وليبيا، نواب رؤساء 3 بلدان وهي كوبا والغابون وتانزانيا، رئيسي وزراء الجزائر وكينيا والمسئولين الرفيعي المستوى من البلدان المختلفة، كذلك رؤساء المنظمات الدولية منهم رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة تسابا كوروسي والامين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو والمديرة العامة لفرع الامم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي خسرو نوزيري وغيرهم، والوزراء ونواب الوزراء والسفراء والآخرين.

ان مشاركة الممثلين الرفيعي المستوى في قمة باكو تدل على ان اذربيجان تقدم اسهامات مهمة في نشاط المنظمة. في الوقت ذاته، فإن استضافة اذربيجان الحدث المهم الذي تناقش فيه القضايا العالمية مرة اخرى مؤشر على الاهمية التي تبديها اذربيجان لتعدد الاطراف والتضامن العالمي.