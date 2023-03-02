زيادة القاعدة النقدية
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٥٩]
باكو، 2 مارس، (اذرتاج)
كان حجم القاعدة النقدية على نطاق البلد إلى 1 مارس 17 مليارا و248.7 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان أكثر قدر 363.8 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من الشهر الماضي.
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