رئيس أذربيجان: يجب توسيع مجلس الأمن للأمم المتحدة

باكو، 2 مارس، (اذرتاج)

يجب توسيع نطاق عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة أنه لكي تستطيع دول كثيرة التمثيل فيه ويكون أنصف توزيع جغرافي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.