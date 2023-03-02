الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز في باكو

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

انطلق اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.

افادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع القمة.

في البداية استقبل الرئيس إلهام علييف كلا من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان ورئيس الوزراء الكيني واكليف موسالا مودافاديني ونائب رئيس تانزانيا فيليب ايسيدور مبانغو ونائب رئيس كوبا سالفادور انتونيو فالديس ميسا وعضو المجلس الاعلى الاماراتي وحاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي ونائبة رئيس الغابون روز كريستيان اوسوكا رابوندا ورئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة تسابا كوروسي ورئيسة الهيأة الرئاسية للبوسنة والهرسك جيلكا تسفيانوفتس والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي والرئيس التركمانستاني سردار برديمحمدوف والرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضييايف.

ثم التقطت صورة تذكارية جماعية.

X X X

تعقد القمة بحضور قادة حكومات ودول حوالي 70 بلدا، من بينهم رؤساء 5 دول وهي البوسنة والهرسك وتركمانستان واوزبكستان والعراق وليبيا، نواب رؤساء 3 بلدان وهي كوبا والغابون وتانزانيا، رئيسي وزراء الجزائر وكينيا والمسئولين الرفيعي المستوى من البلدان المختلفة، كذلك رؤساء المنظمات الدولية منهم رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة تسابا كوروسي والامين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية انتونيو فيتورينو والمديرة العامة لفرع الامم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي خسرو نوزيري وغيرهم، والوزراء ونواب الوزراء والسفراء والآخرين.

ان مشاركة الممثلين الرفيعي المستوى في قمة باكو تدل على ان اذربيجان تقدم اسهامات مهمة في نشاط المنظمة. في الوقت ذاته، فإن استضافة اذربيجان الحدث المهم الذي تناقش فيه القضايا العالمية مرة اخرى مؤشر على الاهمية التي تبديها اذربيجان لتعدد الاطراف والتضامن العالمي.

يجب الذكر ان اذربيجان تشارك عن كثب في اجتماعات وتبني قرارات في العديد من المنظمات الدولية. تشهد حركة عدم الانحياز انجح مرحلتها في فترة رئاسة اذربيجان لها. تولت اذربيجان رئاسة المنظمة منذ عام 2019 ولمدة 3 اعوام. بذلت حركة عدم الانحياز جهودا كبيرة في مكافحة جائحة كوفيد 19. نظمت قمة عبر الاتصال المرئي للحركة في مايو عام 2020 في موضوع مكافحة الجائحة بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني. وبمبادرة من اذربيجان، اصدرت قرارات حول التوزيع العادل للقاحات في مجلس حقوق الانسان لدى منظمة الامم المتحدة والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

لعبت اذربيجان دورا مهما في تعزيز الهيكل المؤسسي للمنظمة. انشئت لاول مرة في تاريخ الحركة، في مدينة شوشا منظمة الشباب التي تضم في عضويتها شباب البلدان الاعضاء. كذلك تأسست الشبكة البرلمانية للمنظمة.

بفضل كل هذا النشاط تلقت اذربيجان دعما دوليا قويا في مواجهة العدوان الارميني على اراضيها، في اطار عضويتها في المنظمة.

نتيجة ثقة الدول الاعضاء في اذربيجان، تم تمديد رئاسة اذربيجان للمنظمة لمدة سنة آخرى اي حتى نهاية العام 2023.