مجلس الأمن الدولي يذكرنا بالماضي ولا يعكس الواقع الحالي

باكو، 2 مارس، (اذرتاج)

تعد الإصلاحات في منظومة الأمم المتحدة من بين القضايا المهمة الأخرى التي نوقشت في العالم منذ سنوات عديدة. يذكرنا مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالماضي ولا يعكس الواقع الحالي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.