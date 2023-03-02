اذربيجان ستواصل مساعداتها المالية والانسانية الى البلدان المحتاجة، الاعضاء في الحركة

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

ستواصل اذربيجان تقديم مساعداتها المالية والانسانية الى البلدان المحتاجة ، الاعضاء في حركة عدم الانحياز، كما فعلته في فترة جائحة كورونا 19.

افادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في قمة مجموعة الاتصال المعنية لمكافحة جائحة كوفيد 19، التابعة لحركة عدم الانحياز في 2 مارس.

تناول الرئيس علييف في كلمته حالتين من التحديات العالمية الحالية ، قائلا "انهما دعم افريقيا ودول الجزر الصغيرة النامية في انعاشها بعد الجائحة. اعلن بكل امتنان، ان أذربيجان كبلد مانح تخصص مليون دولار للاستجابة لكلا التحديتين. وأثق في ان تدعم البلدان الاعضاء في الحركة والاعضاء الاخرى للمجتمع الدولي مبادرة اذربيجان وتنضم الينا وتقدم دعما للبلدان المحتاجة في فترة ما بعد الجائحة."