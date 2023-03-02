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    الرئيس إلهام علييف يقترح تأسيس مجموعة الدول متشابهة التفكير المعرضة للألغام

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يقترح تأسيس مجموعة الدول متشابهة التفكير المعرضة للألغام

    باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

    بالنظر إلى أن العديد من دول حركة عدم الانحياز هي من بين أكثر الدول تلوثا بالألغام والذخائر غير المنفجرة، أود أن أقترح تأسيس مجموعة الدول متشابهة التفكير المعرضة للألغام لجعل أصواتنا مسموعة عالميا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.

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