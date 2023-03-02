الرئيس الأذربيجاني: اقتراحي حول عقد الدورة الخاصة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة تلقى دعما كبيرا

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

اقترحت في اجتماع قمة عبر الاتصال المرئي من حركة عدم الانحياز في مايو عام 2020 انعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة على مستوى القادة. وهذا الاقتراح تلقى دعما كبيرا بين الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة.

افادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في قمة مجموعة الاتصال المعنية لمكافحة جائحة كوفيد 19، التابعة لحركة عدم الانحياز في 2 مارس.