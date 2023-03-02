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    الرئيس إلهام علييف يشكر الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على دعمها للموقف الاذربيجاني العادل

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٣]
    الرئيس إلهام علييف يشكر الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على دعمها للموقف الاذربيجاني العادل

    باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

    بعد وقت قصير من انتهاء الصراع، قدمت أذربيجان لأرمينيا خمسة مبادئ لتوقيع اتفاقية السلام تستند إلى الاعتراف بوحدة أراضيها وسيادتها.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.

    قال رئيس الدولة: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز على عزمها في دعم موقف أذربيجان العادل ومنع تبني بيانات أحادية ومتحيزة ضد أذربيجان في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة خلال عامي 2020 و2022".

     

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