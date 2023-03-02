8 شاحنات محملة بالوقود خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع

شوشا، 2 مارس، (اذرتاج)

يستمر في يومه الـ81 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

أفادت ووكالة اذرتاج ان 8 شاحنات محملة بالوقود خاصة بقوات حفظ السلام الروسية مرت من خلال مكان الاعتصام بدون مانع.

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.