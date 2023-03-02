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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٧]

    باكو، 2 مارس، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 2 مارس مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف.

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