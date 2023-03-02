الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٧]
باكو، 2 مارس، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 2 مارس مع رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف.
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