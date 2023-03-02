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    سياسة


    26 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٢٨]

    شوشا، 2 مارس، (اذرتاج)

    مرت 26 شاحنة تموين تالية خاصة بقوات حفظ السلام الروسية في 2 مارس من خلال مكان الاعتصام بدون من مدينة خانكندي نحو أرمينيا عبر طريق لاتشين.

    أفادت ووكالة اذرتاج ان ذلك يدل مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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