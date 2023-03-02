  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجزائري

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٤١]

    باكو، 2 مارس، (اذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 2 مارس مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٥‎١]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجزائري الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجزائري الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجزائري