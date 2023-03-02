الرئيس إلهام علييف: حركة عدم الانحياز كانت من الفاعلين المهمين في العلاقات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية

باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

أستطيع أن أقول بكل فخر إن حركة عدم الانحياز كانت من الفاعلين المهمين في العلاقات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو.