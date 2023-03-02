إحياء ذكرى ضحايا زلزال تركيا وسوريا في قمة حركة عدم الانحياز بباكو

باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

بناء على اقتراح من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تم إحياء ذكرى ضحايا الزلزال العنيف الذي يضرب تركيا وسوريا، في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز التي تعقد في باكو .

قال الرئيس إلهام علييف: "قبل أن نبدأ مناقشاتنا، أود أن ألفت انتباهكم إلى نقطة واحدة. كما تعلمون جميعا، قبل أسابيع قليلة وقع زلزال مدمر في تركيا وسوريا. لقد أدى هذا الزلزال الذي يعد أحد أكثر الكوارث الطبيعية مأساوية في العصر الحديث، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. أدعو جميع المشاركين في القمة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على إحياء ذكرى ضحايا الزلزال. إننا نشعر بحزن عميق جراء هذه الكارثة الرهيبة ونقدم تعازينا لأسر وأقارب القتلى ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".