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    سياسة


    رئيس تركمنستان يختتم زيارته الى أذربيجان

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٥‎]
    رئيس تركمنستان يختتم زيارته الى أذربيجان

    باكو، 2 مارس، (اذرتاج)

    اختتم رئيس تركمانستان سردار بيردمحمدوف زيارته الى جمهورية اذربيجان في 2 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الرئيس التركماني.

    وكان في وداعه النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وكبار المسئولين الآخرين.

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