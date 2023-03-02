العالم يشهد الآن أخطر اصطدام بين الشرق والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٤]
باكو، 2 مارس، أذرتاج
قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة القاها في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو في 2 مارس اليوم إن النظام العالمي الجديد قيد إعادة التشكيل والعالم يشهد الحين أخطر اصطدام بين الشرق والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.
واكد رئيس الدولة على أن الجزء المتبقي من العالم أيضا يشهد تداعيات هذا الاصطدام.
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