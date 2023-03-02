رئيس وزراء الجزائر: بفضل رئاسة أذربيجان، أصبح دور حركة عدم الانحياز أقوى في العلاقات الدولية

باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

بفضل رئاسة أذربيجان، أصبح دور حركة عدم الانحياز اقوى في العلاقات الدولية.

ذكرت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أيمن بن عبد الرحمن في لقائه مع رئيس جمهورية ذربيجان إلهام علييف.

هنأ رئيس الوزراء الجزائري الرئيس إلهام علييف على التنظيم الرفيع المستوى لقمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو ورئاسة أذربيجان الناجحة لحركة عدم الانحياز، قائلا إن الجزائر حريصة على التنمية الشاملة للعلاقات المتبادلة مع أذربيجان. وأكد الضيف أن علاقاتنا تتطور في مجال التعاون البرلماني والعدل، مشيرا إلى أن آلية الحوار السياسي على مستوى وزارتي الخارجية قد بدأت وستجري مشاورات سياسية في المستقبل القريب.