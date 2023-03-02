رئيس سوكار يلتقي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الاذربيجانية سوكار روشن نجف مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر.

افادت أذرتاج نقلا عن سوكار ان الطرفين اشادا بمستوى التعاون الناجح بين اذربيجان والبنك، مشيرين الى اهمية المشاريع المنفذة من قبل البنك في البلد في المجالات الشتى.

قدمت معلومات عن المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل سوكار في البلد وخارجه، عن ممر الغاز الجنوبي الذي يساهم في تعزيز امن الطاقة الاوروبي.

استعرض الطرفان في اللقاء فرص التعاون الممكن بين سوكار والبنك في مجال الطاقة المتجددة والغاز والنفط والرقمنة.