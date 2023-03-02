رئيس أذربيجان: محطة الطاقة النووية "ميتسامور" تشكل تهديدا نوويا كبيرا للمنطقة بأسرها

باكو ، 2 مارس ، (أذرتاج)

تشكل محطة ميتسامور للطاقة النووية في أرمينيا تهديدا نوويا كبيرا لأذربيجان وتركيا وأرمينيا والمنطقة بأسرها.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي.

وتطرق رئيس الدولة إلى قضية السلامة النووية، مؤكدا على أن محطة الطاقة النووية "ميتسامور" تعمل بتقنية قديمة ومشاكل فنية خطيرة. كما شدد الرئيس على أن الاتجار غير المشروع ببعض المواد النووية من محطة الطاقة الذرية يشكل مصدر قلق.