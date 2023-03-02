  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    "العربية للطيران أبوظبي" تطلق رحلاتها المباشرة من أبو ظبي الى باكو

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج)

    أطلقت العربية للطيران أبوظبي ، أول شركة طيران اقتصادي (منخفضة التكلفة) في العاصمة الإماراتية ، رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى باكو في أذربيجان.

    وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار حيدر علييف الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا (الأربعاء / الجمعة / الأحد) ابتداء من 13 سبتمبر 2023.

    افادت وكالة انباء الامارات نقلا عن عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران قوله: “نحن متحمسون لبدء رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي وباكو ، المدينة التي تقدم مزيجًا فريدًا من أوروبا وآسيا. تعد باكو مسارًا مهمًا في خططنا التوسعية من عاصمة الإمارات العربية المتحدة ويعزز التزامنا بتزويد عملائنا بمزيد من الخيارات والراحة والاتصال المعزز ، مع دعم قطاع الطيران وصناعة السياحة في كلا البلدين ".

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    رئيس سوكار يلتقي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٧]
    رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يزور مجمع سومقايت الصناعي الكيماوي
    ٠١.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم