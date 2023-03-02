"العربية للطيران أبوظبي" تطلق رحلاتها المباشرة من أبو ظبي الى باكو

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

أطلقت العربية للطيران أبوظبي ، أول شركة طيران اقتصادي (منخفضة التكلفة) في العاصمة الإماراتية ، رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى باكو في أذربيجان.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار حيدر علييف الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا (الأربعاء / الجمعة / الأحد) ابتداء من 13 سبتمبر 2023.

افادت وكالة انباء الامارات نقلا عن عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران قوله: “نحن متحمسون لبدء رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي وباكو ، المدينة التي تقدم مزيجًا فريدًا من أوروبا وآسيا. تعد باكو مسارًا مهمًا في خططنا التوسعية من عاصمة الإمارات العربية المتحدة ويعزز التزامنا بتزويد عملائنا بمزيد من الخيارات والراحة والاتصال المعزز ، مع دعم قطاع الطيران وصناعة السياحة في كلا البلدين ".