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    أخبار رسمية


    مأدبة غداء على شرف مشاركي قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٠١]

    باكو، 2 مارس، (اذرتاج)

    أقيمت في 2 مارس مأدبة غداء باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على شرف رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19.

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