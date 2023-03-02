مأدبة غداء على شرف مشاركي قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز

باكو، 2 مارس، (اذرتاج) أقيمت في 2 مارس مأدبة غداء باسم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على شرف رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كورونا 19.

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